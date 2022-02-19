Почетный президент ОКР дал совет сборной России по хоккею перед финалом Олимпиады

Почетный президент Олимпийского комитета России (ОКР) Александр Жуков поделился ожиданиями от финального матча олимпийского хоккейного турнира между сборными России и Финляндии, передает «Матч ТВ».

«Финал будет непростым. Финны — неудобный соперник, хотя в такой игре удобных команд не бывает. Если будем играть так, как и сегодня, олимпийское золото будет у сборной России», — сказал Жуков.

В матче 1/2 финала Россия обыграла Швецию. Основное время матча закончилось вничью 1:1, не выявил победителя и овертайм. Судьба путевки в финал решалась в серии буллитов, в которой удачливее оказалась российская команда. Первая серия буллитов из пяти попыток у каждой команды завершилась со счетом 2:2, далее команды соревновались до первого промаха. Решающий буллит на счету 20-летнего форварда Арсения Грицюка.

Ранее почетный президент Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель оценил выход сборной России в финал олимпийского турнира.