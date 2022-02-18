Журналистка Вайцеховская: я не верю, что Валиева специально совершила ошибки

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду Елена Вайцеховская провела занятие со студентами четвертого курса факультета журналистики МГУ по видеосвязи из Пекина и прокомментировала скандал вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпийских играх в Пекине. В частности, она оценила версию, что Валиева специально ошибалась в произвольной программе.

«Я не верю, что Валиева специально совершила ошибки, потому что на самом деле существовал сценарий получше. Валиева выиграла короткую программу. Если они хотели красиво обыграть ситуацию, чтобы награждение не отменяли, что мешало снять Валиеву после короткой программы? Она бы в этом случае ушла как королева. Я бы сказала, что такую версию писал пиарщик двоечник», — приводит слова Вайцеховской Sport24.

После командного турнира фигуристов, в котором сборная России уверенно победила, в допинг-пробе Валиевой нашли запрещенный препарат. CAS отменил решение Международного олимпийского комитета (МОК) об отстранении спортсменки и допустил ее до участия в личном турнире. Расследование будет продолжено и российскую команду могут лишить медали.

17 февраля Камила Валиева заняла четвертое место в одиночном женском фигурном катании на Олимпийских играх в Пекине. Она лидировала после короткой программы, но упустила свое преимущество в результате нескольких ошибок в произвольной программе.

Ранее сообщалось, что Тутберидзе отреагировала на критику в свой адрес со стороны главы МОК.