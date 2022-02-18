Третьяк: в финале Олимпиады Россия должна отомстить финнам за 2014 год

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал выход сборной России в финал хоккейного турнира на Олимпиаде в Пекине и заявил, что команда должна отомстить Финляндии за поражение на домашних Играх в 2014 году. В финале Россия сыграет с командой Финляндии, которая в полуфинале обыграла национальную команду Словакии со счетом 2:0.

«Было тревожно во время серии буллитов и овертайма. Но я надеялся на нашего вратаря. Верил, что мы выиграем. Честно, было бы очень обидно, если бы проиграли. Ребята шайбу зубами ловили. Игра, конечно, валидольная. Но, наверно, хоккей и привлекает людей из-за таких матчей.

Можно ли сказать, что финал с Финляндией — это матч, в котором наша сборная должна отомстить за Олимпиаду-2014? Конечно, должны. Надеюсь, Бог нам поможет», — сказал Третьяк «Спорт-Экспрессу».

Основное время полуфинального матча между Швецией и Россией закончилось вничью 1:1, не выявил победителя и овертайм. Судьба путевки в финал решалась в серии буллитов, в которой удачливее оказалась российская команда. Первая серия буллитов из пяти попыток у каждой команды завершилась со счетом 2:2, далее команды соревновались до первого промаха.

Впервые в своей истории сборная России дважды подряд вышла в финал Олимпийских играх. На прошлом турнире, прошедшем в 2018 году, россияне в полуфинале обыграли Чехию (3:0), а в финале одержала победу в овертайме над Германией (4:3 ОТ).

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею впервые в истории вышла во второй финал Олимпиады подряд.