Валиева отказалась общаться с журналистами по возвращении в Москву из Пекина

Российская фигуристка Камила Валиева отказалась общаться с представителями СМИ по возвращении с Олимпийских игр в Пекине. В аэропорту спортсменку встречали журналисты и болельщики с российскими флагами. Фигуристку встретили аплодисментами.

После командного турнира фигуристов, в котором сборная России уверенно победила, в допинг-пробе Валиевой нашли запрещенный препарат. CAS отменил решение Международного олимпийского комитета (МОК) об отстранении спортсменки и допустил ее до участия в личном турнире. Расследование будет продолжено и российскую команду могут лишить медали.

17 февраля Камила Валиева заняла четвертое место в одиночном женском фигурном катании на Олимпийских играх в Пекине. Она лидировала после короткой программы, но упустила свое преимущество в результате нескольких ошибок в произвольной программе.

За время Олимпиады число подписчиков Валиевой в Instagram увеличилось с 208 тыс. человек до 950 тыс.

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