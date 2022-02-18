Олимпийский чемпион по биатлону Васильев назвал причину бед женской сборной России

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев поделился мнением о женском масс-старте, который прошел в рамках пекинской Олимпиады, передает Sport24.

«Женская команда — это просто одно сплошное недоразумение. И я имею в виду вовсе не спортсменок. Причина всех бед наших биатлонисток — это Шашилов», — сказал Васильев.

Первое место заняла француженка Жюстин Бреза-Буше. Вторую строчку заняла Тириль Экхофф из Норвегии. Замкнула тройку сильнейших норвежка Марте Рейселанд.

Лучшей из россиянок стала Кристина Резцова, которая заняла пятое место. Ульяна Нигматуллина приехала к финишу 17-й, Ирина Казакевич заняла 20-е место.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал слова старшего тренера женской сборной России Михаила Шашилова о том, что он ушел со своего поста.