Россиянин Ридзик завоевал бронзу Олимпиады в ски-кроссе

Российский фристайлист Сергей Ридзик завоевал бронзовую награду в соревнованиях по ски-кроссу.

Золотую медаль выиграл Райан Режес из Швейцарии, вторую строчку занял швед Эрик Моберг.

В активе российских спортсменов пять золотых, девять серебряных и 13 бронзовых наград.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что российская фигуристка Камила Валиева должна получить правительственную награду.

Для Валиевой нужно организовать свое чествование и награждение за все, что она перенесла. Она — одна из главных творцов победы нашей сборной в командном турнире. Та золотая медаль неоспорима. К тому же она блистательно выиграла короткую программу», — сказал Свищев.