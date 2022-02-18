МОК пытался не допустить участие Валиевой в Олимпиаде

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что организация обратилась в суд для того, чтобы отменить участие Валиевой в Олимиаде-2022.

«Мы пошли в суд, мы не хотели, чтобы она участвовала. И мы проиграли суд, надо уважать закон. Если не будем уважать, не будет международного спорта. Но мы решили не проводить медальную церемонию», — передает слова Баха «Чемпионат».

17 февраля Камила Валиева заняла четвертое место в одиночном женском фигурном катании на Олимпийских играх в Пекине. Она лидировала после короткой программы, но упустила свое преимущество в результате нескольких ошибок в произвольной программе.

Первое место завоевала Анна Щербакова. Серебряная медаль досталась еще одной россиянке – Александре Трусовой. Тройку призеров замкнула японская фигуристка Каори Сакамото.

Напомним, что Валиева могла пропустить личный турнир на Олимпийских играх-2022 из-за того, что в ее допинг-пробе, взятой в декабре прошлого года, было обнаружено запрещенное вещество. В последний момент россиянке разрешили принять участие в соревнованиях. На данный момент идет расследование.

Ранее Максим Калиниченко назвал фигурное катание на Олимпиаде-2022 играми на выживание.