Медведева дала Валиевой совет, как прийти в себя после выступления на ОИ

Серебряный призер Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева в своем Instagram поддержала Камилу Валиеву и дала ей совет.

«Камила, я знаю, что ты чувствуешь. Тебе может казаться, что это конец. Нет, это не конец. Я искренне желаю тебе подольше оставаться в спорте. То, что ты сейчас испытываешь, вылечат время и близкие люди рядом. Удали на неделю инстаграм и проведи время с близкими. Впереди еще масса соревнований. Впереди еще вся жизнь», — написала Медведева.

17 февраля Камила Валиева заняла четвертое место в одиночном женском фигурном катании на Олимпийских играх в Пекине. Она лидировала после короткой программы, но упустила свое преимущество в результате нескольких ошибок в произвольной программе.

Первое место завоевала Анна Щербакова. Серебряная медаль досталась еще одной россиянке – Александре Трусовой. Тройку призеров замкнула японская фигуристка Каори Сакамото.

Напомним, что Валиева могла пропустить личный турнир на Олимпийских играх-2022 из-за того, что в ее допинг-пробе, взятой в декабре прошлого года, было обнаружено запрещенное вещество. В последний момент россиянке разрешили принять участие в соревнованиях.

Ранее немецкая фигуристка Алена Савченко выступила со словами поддержки в адрес Камилы Валиевой.