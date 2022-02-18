Немецкая фигуристка поддержала Валиеву: я за чистый спорт, но не против тебя

Олимпийская чемпионка Алена Савченко в своем Instagram выступила со словами поддержки в адрес российской фигуристки Камилы Валиевой.

«В том, что произошло, твоей вины нет. Ты сама стала заложницей этой ситуации. Многие спортсмены, и я тоже, выступили за чистый спорт, и я не отказываюсь от своих слов! Я за чистый спорт! Но это не значит, что я против тебя. У тебя все еще впереди. И ты сможешь! У тебя есть все для этого!» — написала Савченко.

Камила Валиева заняла четвертое место в одиночном женском фигурном катании на Олимпийских играх в Пекине. Она лидировала после короткой программы, но упустила свое преимущество в результате нескольких ошибок в произвольной программе.

Первое место завоевала Анна Щербакова. Серебряная медаль досталась еще одной россиянке – Александре Трусовой. Тройку призеров замкнула японская фигуристка Каори Сакамото.

Напомним, что у 15-летней Валиевой уже есть олимпийское золото. На Играх в Пекине она стала в составе сборной России чемпионкой в командном турнире.

Ранее американский комментатор Джонни Вейр поделился эмоциями после выступления российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпийских играх в Пекине.