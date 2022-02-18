Американский комментатор о прокате Валиевой: мы увидели уничтожение юной девушки

Американский комментатор Джонни Вейр поделился эмоциями после выступления российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпийских играх в Пекине.

«Мы увидели уничтожение юной девушки. Я не могу представить, каково это — пройти то, через что сейчас проходит Камила. Но это никак не отменяет того факта, что ее и близко не должно было быть на Олимпиаде. Слава богу, что ее не будет на подиуме», — сказал Вейр в эфире американского телеканала.

17 февраля Камила Валиева заняла четвертое место в одиночном женском фигурном катании на Олимпийских играх в Пекине. Она лидировала после короткой программы, но упустила свое преимущество в результате нескольких ошибок в произвольной программе.

Первое место завоевала Анна Щербакова. Серебряная медаль досталась еще одной россиянке – Александре Трусовой. Тройку призеров замкнула японская фигуристка Каори Сакамото.

Напомним, что Валиева могла пропустить личный турнир на Олимпийских играх-2022 из-за того, что в ее допинг-пробе, взятой в декабре прошлого года, было обнаружено запрещенное вещество. В последний момент россиянке разрешили принять участие в соревнованиях.

Ранее Евгений Плющенко заявил, что не только скандал с допингом повлиял на выступление Валиевой в произвольной программе на Играх в Пекине.