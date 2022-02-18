Роднина о рекорде Трусовой: беготня за четверными – это не катание

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина прокомментировала выступление Александры Трусовой на Олимпиаде в Пекине.

«Сейчас люди, которые восторгают «ой, девочка прыгает четвертные» просто не понимают, что это такое. Наверное, что-то изменится в олимпийском движении и отдельно будет касаться Федерации конькобежного спорта. Потому что, если мы говорим про женское одиночное катание, мы хотим видеть катание, красивое платье и тело. Но эта беготня за четвертными прыжками — не программа и не катание», — передает слова Родниной «Рейтинг Букмекеров».

Александра Трусова завоевала серебряную награду в личном турнире на Олимпийских играх в Пекине. Она уступила только другой россиянке – Анне Щербаковой. Третье место досталось японской фигуристке Каори Сакамото. Камила Валиева стала четвертой.

После короткой программы Трусова располагалась вне призовой тройки, но в произвольной — исполнила пять четверных прыжков, став первой спортсменкой, кому удалось это сделать, и забралась на вторую строчку с личным рекордом.

В карьере Трусовой еще никогда не было золотых медалей. В 2020 и в 2022 она стала бронзовым призером чемпионата Европы, а в 2021 — чемпионата мира.

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