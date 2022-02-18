Навка о деле Валиевой: ад не закончился — все только начинается

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка высказалась о психологическом состоянии Камилы Валиевой во время выступления на Олимпиаде в Пекине.

«Нам всем взрослым совершенно очевидно, через что прошел этот ребенок. Представьте стресс от пережитого: бессонные ночи, нервы, вокруг журналисты и статьи. Сломили. Не только Россия, но и весь мир будет следить за Камилой: будут желать удачи, успехов, терпения и преодоления себя. Этот ад не закончился — все только начинается», — передает слова Навки «Чемпионат».

Камила Валиева была лидером после короткой программы на Олимпийских играх в Пекине. Но во время исполнения произвольной — допустила несколько ошибок. Это привело к тому, что в итоге она заняла четвертое место.

Золотую и серебряную медали завоевали россиянки Анна Щербакова и Александра Трусова соответственно. Тройку призеров замкнула японская фигуристка Каори Сакамото.

Напомним, что во время участия Валиевой в Олимпиаде-2022 разгорелся допинговый скандал. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Россиянку хотели отстранить от участия в Играх. Только за сутки до старта короткой программы Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение о допуске Валиевой к индивидуальным соревнованиям.

Ранее Бетина Попова заявила, что Валиевой в дальнейшем потребуется помощь психолога.