В Госдуме призвали представить Валиеву к правительственной награде

Депутат Госдумы Дмитрий Свищев заявил, что российская фигуристка Камила Валиева должна получить правительственную награду. Его слова передает «Чемпионат».

«Для Валиевой нужно организовать свое чествование и награждение за все, что она перенесла. Она — одна из главных творцов победы нашей сборной в командном турнире. Та золотая медаль неоспорима. К тому же она блистательно выиграла короткую программу. Она должна чувствовать себя дома под защитой и получить все награды, которые ей причитаются. Это должна быть правительственная награда», — сказал Свищев.

Валиева по итогам короткой и произвольной программ заняла четвертое место. Олимпийской чемпионкой стала Россиянка Анна Щербакова. Серебряной медали удостоилась Александра Трусова. Тройку лучших замкнула японская фигуристка Каори Сакамото.

Напомним, что в допинг-пробе Валиевой, взятой в декабре 2021 года был обнаружен триметазидин. Однако Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение отклонить апелляцию международных организаций, которые оспаривали допуск фигуристки к личным соревнованиям на Олимпиаде.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о том, что Валиева не примет участие в показательных выступлениях на Олимпийских играх в Пекине.