Тарасова объяснила, почему Валиева не примет участие в показательных выступлениях

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала информацию о том, что российская фигуристка Камила Валиева не примет участие в показательных выступлениях на Олимпийских играх в Пекине. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

«А какая она в произвольной? Пятая? Они имеют на это право. У нас есть свои правила. И не надо их нарушать. Они сволочи и твари! Я это говорю уверенно. Но то, что не позвали Камилу на показательные... Это сделано правильно», — сказала Тарасова.

Валиева по итогам короткой и произвольной программ заняла четвертое место. Олимпийской чемпионкой стала Россиянка Анна Щербакова. Серебряной медали удостоилась Александра Трусова. Тройку лучших замкнула японская фигуристка Каори Сакамото.

Напомним, что в допинг-пробе Валиевой, взятой в декабре 2021 года был обнаружен триметазидин. Однако Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение отклонить апелляцию международных организаций, которые оспаривали допуск фигуристки к личным соревнованиям на Олимпиаде.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова поделилась мнением о четвертом месте Валиевой.