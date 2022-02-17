«Это трагедия!»: Жулин прокомментировал выступление Валиевой

Двукратный призер Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин прокомментировал выступление российских фигуристок Анны Щербаковой и Александры Трусовой в произвольной программе на Олимпийских играх – 2022.

«Поздравляю Щербакову с потрясающим прокатом, Сашу Трусову с фантастическим прокатом! Блистательно», — приводит слова Жулина «Чемпионат».

Также Жулин эмоционально отреагировал на четвертое место Камилы Валиевой. По ходу произвольной программы спортсменка из России допустила сразу ряд ошибок, которые оставили ее в шаге от подиума.

«Это трагедия! То, что они устроили — это уничтожение ребенка и человека. Такой потерянной я не видел Камилу никогда. Им с этим жить», — сказал Жулин после окончания соревнования.

Напомним, что в допинг-пробе Валиевой, взятой в декабре 2021 года был обнаружен триметазидин. Однако Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение отклонить апелляцию международных организаций, которые оспаривали допуск фигуристки к личным соревнованиям на Олимпиаде.

Трусова впервые в истории сделала пять четверных прыжков в произвольной программе и удостоилась оценки 251,73 балла, что позволило ей завоевать серебро. Олимпийской чемпионкой стала россиянка Анна Щербакова, набравшая 255,95 балла. Тройку лучших замкнула японская фигуристка Каори Сакамото, которая набрала 233,13 балла.

Выигравшая короткую программу россиянка Камила Валиева допустила два падения и стала лишь четвертой (224,09).

Ранее Анна Щербакова высказалась о своем триумфальном выступлении.