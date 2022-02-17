Гербольдт: Трусова пишет историю, а Щербакова всем доказала, что она лучшая в мире

Фигуристка Катарина Гербольдт поздравила Анну Щербакову и Александру Трусову с завоеванием золотой и серебряной медалей на Олимпиаде в Пекине. Она подчеркнула, что Щербакова полностью посрамила скептиков, которые призвали отправить вместо нее на Игры другую спортсменку.

«Саша — огромная молодец, пишет историю. Не отступает, стоит на своем. Идет и делает — и не где-то, а на Олимпийских играх. Что касается Ани Щербаковой, очень за нее рада. Все кричали, что нужно было отправлять другую фигуристку, но она доказала всем, что именно она должна была ехать и именно она – лучшая на сегодняшний день во всем мире», — сказала Гербольдт «Газете.Ru».

Щербакова выиграла Олимпиаду с результатом 255,95 балла за две программы. Трусова с суммой 251,73 балла заняла второе место — при этом она стала первой в истории фигуристкой, которая исполнила и приземлила пять четверных прыжков в олимпийской произвольной программе. Из пяти один — четверной тулуп — не пошел в зачет из-за степ-аута. Еще одна россиянка, Камила Валиева, бывшая первой после короткой программы, в итоге не попала в тройку. Ее результат — 224,09 балла и четвертое место.

Ранее Гербольдт выступила в защиту Камилы Валиевой.