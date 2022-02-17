Американский фигурист: не думаю, что кто-то винит в произошедшем Валиеву

Американский фигурист Адам Риппон высказался о скандале вокруг допинг-пробы россиянки Камилы Валиевой на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

«Все очень злы. Вся эта ситуация несправедливая и удивительная. Я не думаю, что кто-то винит в произошедшем Камилу. Это — 15-летняя девочка, самая младшая среди участниц.

В этой ситуации этот факт больше расстраивает. Спортсменка в таком возрасте не будет самостоятельно принимать средства от сердца или ангины. Ей их будут давать взрослые. А это значит, что там рядом были взрослые, которые ее так подставили. Не удивлюсь, если в дальнейшем выяснится, что Камила даже не знала, что принимает», — приводит слова фигуриста Rolling Stone.

Напомним, что допинг-проба, взятая у Валиевой в декабре прошлого года, показала наличие в ее организме вещества триметазидина.

На Валиеву было наложено временное отстранение, она оспорила его и ограничения были сняты. Позже Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляцию международных спортивных организаций и допустил россиянку к участию в личном первенстве на Олимпиаде. Однако Международный спортивный комитет (МОК) принял решение отложить награждение, если Валиева попадает в призеры. По той же причине не состоялось награждение медалистов в командном турнире.

Ранее сообщалось, что Валиева упала в прогоне произвольной программы на Олимпиаде.