Перенесен женский биатлонный масс-старт на Олимпиаде в Пекине

Женский биатлонный масс-старт на пекинских Олимпийских играх перенесен. Об этом сообщает пресс-служба Международного союза биатлонистов в Twitter.

Причиной переноса стал прогнозируемый сильный ветер. Изначально гонка должна была состояться 19 февраля в 12:00 по московскому времени. Теперь женщины выйдут на дистанцию 18 февраля в 10:00 мск.

В гонке примут участие россиянки Ирина Казакевич, Кристина Резцова и Ульяна Нигматуллина.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев пошутил о том, что российский лыжник Александр Большунов может перейти в биатлон.