Биатлонист Латыпов обратился к болельщикам после упущенной победы в эстафете

Российский биатлонист Эдуард Латыпов обратился к болельщикам после упущенной победы в эстафете на Олимпиаде.

«Сейчас и грустно, и радостно. Но с такой поддержкой ничего не страшно. Спасибо команде – вы лучшие. Спасибо всем за добрые и теплые слова, они очень важны для меня», — написал Латыпов в Instagram.

Напомним, Латыпов с минутным отрывом шел первым на четвертом этапе, но после последнего огневого рубежа ушел на два штрафных круга и финишировал лишь третьим. Первое место заняли норвежцы. Серебра удостоилась сборная Франции.

Помимо Латыпова в составе национальной команды выступили Саид Халили, Александр Логинов и Максим Цветков.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее олимпийский чемпион по биатлону, депутат Государственной думы от «Единой России» Антон Шипулин поддержал Эдуарда Латыпова после эстафеты на Играх — 2022 в Пекине.