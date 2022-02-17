Тренер по фигурному катанию Мишин подверг критике WADA

Тренер по фигурному катанию Алексей Мишин считает, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) нуждается в реформах, передает РИА «Спорт».

«Введение нашего представителя в WADA не решит проблему. Происходящее говорит о том, что WADA – структура недейственная. Ее надо реформировать», — сказал Мишин.

Напомним, что допинг-проба, взятая у российской фигуристки Камилы Валиевой в декабре прошлого года, показала наличие в ее организме вещества триметазидина.

На Валиеву было наложено временное отстранение, она оспорила его и ограничения были сняты. Позже CAS отклонил апелляцию международных спортивных организаций и допустил россиянку к участию в личном первенстве на Олимпиаде в Пекине. Однако Международный спортивный комитет (МОК) принял решение отложить награждение, если Валиева попадает в призеры. По той же причине не состоялось награждение медалистов в командном турнире.

Ранее балерина Анастасия Волочкова поддержала российскую фигуристку Камилу Валиеву, в организме которой был найден запрещенный препарат.