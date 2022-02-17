Американский журналист: каждый раз, когда Россию называют ОКР, это звучит нелепо

Журналист издания The Athletic Марк Лазерус прокомментировал то, что олимпийская сборная России на Играх в Пекине выступает под нейтральным флагом, а для обозначения российских спортсменов используется аббревиатура ROC (Russian Olympic Committee).

«Каждый раз, когда комментатор говорит «Олимпийский комитет России», это звучит нелепо. Это все какой-то фарс», — написал Лазерус в Twitter.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее американский журналист Стив Фаттерман оценил выступление российской фигуристки Камилы Валиевой в короткой программе на пекинской Олимпиаде.