В МОК заявили, что допинг-проба B Валиевой еще не вскрывалась

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что допинг-проба B российской фигуристки Камилы Валиевой еще не была вскрыта.

«Дело еще не завершено, оно еще рассматривается. Я хочу вам всем напомнить об этом.

Давайте дождемся, когда будет вскрыта проба B, она еще не вскрыта», – цитирует Адамса «Матч ТВ».

Напомним, что в допинг-пробе Валиевой, взятой в декабре 2021 года был обнаружен триметазидин. Однако Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение отклонить апелляцию международных организаций, которые оспаривали допуск 15-летней фигуристки к личным соревнованиям на Олимпиаде.

После этого МОК заявил, что при попадании Валиевой в призеры личного турнира, награждение фигуристок будет перенесено, пока не будет завершено разбирательство в отношении россиянки.

Ранее сообщалось, что Валиева лидирует после короткой программы на Играх-2022. Она набрала 82,16 балла. На второй строчке еще одна россиянка — Анна Щербакова. Она чисто откатала свою программу и набрала 80,2 балла. Тройку пока замыкает японская спортсменка Каори Сакамото (79,84).

Александра Трусова расположилась на четвертой позиции, проигрывая японской фигуристке 5,24 балла.