Экс-хоккеист сборной России Брызгалов: в США Валиева не сходит с экранов телевидения

Бывший вратарь сборной России по хоккею Илья Брызгалов поделился мнением о предложении сделать фигуристку Камилу Валиеву знаменосцем на церемонии закрытия Олимпийских игр — 2022 в Пекине.

«Уместно ли предложение сделать Валиеву знаменосцем на закрытии ОИ? Вот все за Камилу думают, решают, а вы спросите у нее – что она сама хочет?

В этой суете мы забываем о спортсменах – а что они действительно чувствуют? Может, они просто хотят, чтобы их оставили в покое.

Вы не поверите, Валиева в США не сходит с экранов телевидения! Только о ней и говорят, только чуть-чуть покажут Путина, Байдена и Макрона. Что говорят? Тут всегда переплетают информацию. Преподают так, что якобы у нее именно на Играх нашли допинг. Все перевернуто, говорят полуправду», — приводит слова Брызгалова «РБ Спорт».

Валиева с помаркой при приземлении исполнила тройной аксель, но это не помешало ей стать лидером после короткой программы. Фигуристка набрала 82,16 балла. На второй строчке еще одна россиянка — Анна Щербакова (80,2). Тройку пока замыкает японская спортсменка Каори Сакамото (79,84).

Напомним, что в допинг-пробе Валиевой, взятой в декабре 2021 года был обнаружен триметазидин. Однако Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение отклонить апелляцию международных организаций, которые оспаривали допуск 15-летней фигуристки к личным соревнованиям на Олимпиаде.

После этого Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что при попадании Валиевой в призеры личного турнира, награждение фигуристок будет перенесено, пока не будет завершено разбирательство в отношении россиянки.

Ранее сообщалось, что родственники Камилы Валиевой дали показания в ходе расследования о положительной допинг-пробе спортсменки.