Британский ведущий назвал Олимпиаду запятнанной из-за выступления Валиевой

Британский телеведущий Пирс Морган в своем Twitter поделился впечатлениями от короткой программы у женщин на Олимпийских играх в Пекине.

«Позор. И почему кто-то должен смотреть еще хоть секунду этих запятнанных Олимпийских игр, когда мошенникам позволено блистать?», — написал Морган.

Валиева лидирует после короткой программы на Играх в Пекине. Она с помаркой при приземлении исполнила тройной аксель, но это не помешало ей стать лидером после короткой программы. Фигуристка набрала 82,16 балла. На второй строчке еще одна россиянка — Анна Щербакова. Она чисто откатала свою программу, набрав 80,2 балла. Тройку пока замыкает японская спортсменка Каори Сакамото (79,84).

Напомним, что в допинг-пробе Валиевой, взятой в декабре 2021 года был обнаружен триметазидин. За сутки до старта короткой программы Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение о допуске Валиевой к индивидуальным соревнованиям в Пекине.

На играх-2022 россиянка уже стала олимпийской чемпионкой в составе сборной России в командном турнире.

Ранее японская фигуристка Каори Сакамото оценила справедливость допуска Валиевой к личному турниру Олимпийских игр в Пекине.