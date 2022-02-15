Адвокат Валиевой заявила о грубом нарушении члена МОК в отношении спортсменки

Анна Козьменко, адвокат фигуристки Камилы Валиевой, считает, что члены Международного олимпийского комитета (МОК) выступая с заявлениями по делу 15-летней спортсменки, искажают факты дела.

«С сожалением отмечу, что несмотря на эти факторы: конфиденциальность, статус Камилы как защищенного лица, некоторые международные спортивные чиновники взяли на себя смелость делать заявления в прессе по этому делу, в частности, искажающие факты и саму позицию Камилы Валиевой», — передает слова Козьменко «РИА Новости».

Напомним, что член МОК Денис Освальд заявил, что допинг мог оказаться в организме 15-летней спортсменки с продуктом, который употреблял ее дедушка.

Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение отклонить апелляцию международных организаций, которые оспаривали допуск Валиевой к личным соревнованиям на Олимпиаде в Пекине. Таким образом россиянка смогла принять участие в женском одиночном турнире на Играх-2022. МОК принял решение отложить награждение призеров, если Валиевой удастся подняться на пьедестал.

Ранее сообщалось, что Валиева стала лидером после короткой программы на Олимпиаде в Пекине.