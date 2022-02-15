Александра Трусова рассказала о своих целях на Олимпиаде

Российская фигуристка Александра Трусова не отнесла олимпийские награды к списку своих целей на Играх в Пекине.

«Олимпиаду представляла по-другому. Но мне понравилось выступать. После падения с акселя ни о чем не думала. Цель на Олимпиаде? Прыгнуть аксель. Откатать чисто короткую и произвольную, все просто», — передает слова Трусовой «Спорт-Экспресс».

После короткой программы на Олимпиаде в Пекине Трусова занимает четвертую позицию. Ее отставание от третьего места, на котором располагается японская фигуристка Каори Сакамото, составляет 5,24 балла.

Лидирует Камила Валиева. Она набрала 82,16 балла. На второй строчке еще одна россиянка — Анна Щербакова. Она чисто откатала свою программу, в ее активе 80,2 балла.

С произвольной программой девушки выступят 17 февраля.

Всего в фигурном катании на Олимпийских играх в Пекине будет разыграно пять комплектов медалей. Россия уже стала победителем в командном турнире, а также Виктория Синицина / Никита Кацалапов стали серебряными призерами в танцах на льду.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что россиянки могли лучше выступить в короткой программе на Олимпийских играх в Пекине.