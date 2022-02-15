Тарасова считает, что россиянки могли лучше выступить в короткой программе на ОИ

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала результаты выступлений российских фигуристок Камилы Валиевой, Анны Щербаковой и Александры Трусовой в короткой программе на Олимпийских играх в Пекине.

«Девочки молодцы, но могли выступить еще лучше! Нет ничего страшного в том, что Камила ошиблась. А вот Саше падение стоило третьего места. Но все равно все красавицы! Надеюсь, что произвольную программу откатают без ошибок», — передает слова Тарасовой Sport24.

Камила Валиева с помаркой при приземлении исполнила тройной аксель, но это не помешало ей стать лидером после короткой программы. Она набрала 82,16 балла. На второй строчке еще одна россиянка — Анна Щербакова. Она чисто откатала свою программу и набрала 80,2 балла. Тройку пока замыкает японская спортсменка Каори Сакамото (79,84).

Александра Трусова расположилась на четвертой позиции, проигрывая японской фигуристке 5,24 балла.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию короткой программы.

С произвольной программой девушки выступят 17 февраля.

Ранее Светалана Журова объяснила, почему невозможно будет засудить Валиеву в личном турнире Олимпийских игр в Пекине.