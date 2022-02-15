Журова объяснила, почему невозможно будет засудить Валиеву в личном турнире ОИ

Депутат Госдумы Светлана Журова считает, что только падение российской фигуристки Камилы Валиевой во время выступления в личном турнире на Олимпийских играх в Пекине может повлечь за собой снижение оценок.

«На самом деле, если Камила на этой Олимпиаде в личных соревнованиях будет кататься так же, как она делала это на чемпионате Европы, то засудить ее будет физически невозможно. У нее и так огромное преимущество, так что баллы могут снизить только если Камила будет падать», — цитирует Журову Lenta.ru.

Напомним, что Валиева сможет выступить в личных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине, потому что Сопртивный арбитражный суд (CAS) принял решение отклонить апелляцию международных организаций, которые оспаривали допуск россиянки к турниру.

Помимо нее Россию будут представлять Анна Щербакова и Александра Трусова.

На Играх в Пекине 15-летняя фигуристка стала олимпийской чемпионкой в командном турнире. Церемонию награждения отказались проводить, пока дело юной российской спортсменки не будет завершено. Валиеву обвиняют в положительном допинг-тесте, сданном еще в декабре 2021 года.

Ранее бывший нападающий сборной Англии по футболу Гари Линекер прокомментировал информацию о возможном пути попадания запрещенного вещества в организм Валиевой.