Американский фигурист: Валиеву и всю команду ОКР нельзя допускать до соревнований

Американский фигурист Адам Риппон в своем Twitter раскритиковал решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву до дальнейшего участия на Олимпийских играх в Пекине.

«Если они действительно беспокоятся о непоправимом ущербе для Валиевой, то пусть назначат ей соответствующего консультанта, чтобы она смогла справиться с невероятно печальной ситуацией, в которой оказалась, и отправьте ее домой. Непоправимый вред будет нанесен всем Олимпийским играм. Ее нельзя допускать до соревнований. Всей команды ОКР не должно быть здесь. Они эксплуатировали ребенка ради результатов и продолжают обманывать без каких-либо последствий», – написал Риппон.

Напомним, что CAS принял решение отклонить апелляцию международных организаций, которые оспаривали допуск Валиевой к соревнованиям на Олимпиаде в Пекине. Таким образом россиянка сможет принять участие в женском одиночном турнире на Играх-2022. Помимо нее Россию будут представлять Анна Щербакова и Александра Трусова.

Короткая программа у женщин стартует 15 февраля.

Ранее член Международного олимпийского комитета (МОК) Денис Освальд, говоря о деле Камилы Валиевой, заявил, что организация пока не собирается присуждать медали сборной России по фигурному катанию за победу в командном турнире на Олимпийских играх — 2022.