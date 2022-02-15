Вайцеховская о деле Валиевой: наша страна понесла репутационные издержки

Олимпийская чемпионка Елена Вайцеховская поделилась мнением о ситуации вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой, передает RT.

«Наша страна, безусловно, понесла определенные репутационные издержки. Точно так же как клуб, в котором тренируется Валиева», — сказала Вайцеховская.

Также Вайцеховская напомнила, что уже были прецеденты в спорте — пробы шести-, семи-, восьмилетней давности.

«Открывались совершенно неожиданные подробности. Сама история очень тяжелая, никто от нее не выиграл», — добавила она.

Напомним, что CAS принял решение отклонить апелляцию международных организаций, которые оспаривали допуск Валиевой к соревнованиям на Олимпиаде в Пекине. Таким образом россиянка сможет принять участие в женском одиночном турнире на Играх-2022. Помимо нее Россию будут представлять Анна Щербакова и Александра Трусова.

Короткая программа у женщин стартует 15 февраля.

Ранее американская фигуристка Брэди Теннелл оценила решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу россиянки Камилы Валиевой.