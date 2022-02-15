Плющенко о Валиевой: вопрос о повышении возрастного ценза в фигурном катании очевиден

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко высказался о ситуации вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой, передает «Спорт-Экспресс».

«С ужасом думаю, какие испытания выпали за эти дни на долю Камилы. В такие моменты начинаешь понимать, что вопрос о повышении возрастного ценза до 17 лет уместен и очевиден», — сказал Плющенко.

Напомним, что CAS принял решение отклонить апелляцию международных организаций, которые оспаривали допуск Валиевой к соревнованиям на Олимпиаде в Пекине. Таким образом россиянка сможет принять участие в женском одиночном турнире на Играх-2022. Помимо нее Россию будут представлять Анна Щербакова и Александра Трусова.

Короткая программа у женщин пройдет 15 февраля.

Ранее ШаКарри Ричардсон, американская бегунья на короткие дистанции, объяснила решение Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить фигуристку Камилу Валиеву к личным соревнованиям на Олимпиаде в Пекине.