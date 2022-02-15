Глава Федерации лыж Норвегии извинился перед Вяльбе

Глава Федерации лыжных видов спорта Норвегии Эрик Ресте рассказал о том, что он извинился перед президентом Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Еленой Вяльбе за поведение норвежских журналистов, передает Abc Nyheter.

«Я сказал, что понимаю ее разочарование. Сожалею, что радость от замечательной победы была омрачена этим. Я сказал Вяльбе, что с большим уважением отношусь к достижениям Большунова», — сказал Ресте.

Напомним, после победы Александра Большунова в скиатлоне норвежский журналист Ян Петтер заявил, что российских спортсменов не должно быть на Играх, а Вяльбе объявила бойкот норвежским СМИ.

Ранее Вяльбе рассказала о причине конфликтов с Сергеем Устюговым.

«Думаю, причина нашей конфронтации заключается в характерах, разных взглядах на многие вещи. Признаю, я человек непростой — и он тоже. Но в то же время считаю себя справедливой. Все замечания и нарекания к Сергею были по делу. Если спортсмен не выполняет задание, где-то баламутит воду, я обязана его усмирять», — сказала Вяльбе.