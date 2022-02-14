Вайцеховская объяснила, что за собой повлечет отмена МОК награждения фигуристов

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, а теперь спортивная журналистка Елена Войцеховская в своем Telegram-канале заявила, что из-за решения Международного олимпийского комитета (МОК) не награждать призеров командного турнира, сместится вектор симпатий у иностранцев.

«Это очень плохо на самом деле. Потому что автоматически смещен вектор вины: именно Камила (Россия здесь только во-вторых) теперь виновата в том, что свои олимпийские медали, как и возможность сфотографироваться с ними на пьедестале под прицелом сотен камер и т. д. и т. п., не получат американская и японская сборные. Вектор симпатий и сострадания после решения СAS и релиза МОК сместился даже у тех иностранцев, кто очень переживал за Камилу и искренне ей сочувствовал. Очень тяжело будет девочкам», — написала Вайцеховская.

Напомним, что Спортивный арбитражный суд (CAS) принял решение отклонить апелляцию международных организаций, которые оспаривали допуск Валиевой к соревнованиям на Олимпиаде в Пекине. На этих играх 15-летняя фигуристка уже стала олимпийской чемпионкой в командном турнире. Однако МОК заявил, что не будет проводить церемонию награждения фигуристов по итогам этого вида соревнований, пока дело юной российской спортсменки не будет завершено.

Ранее американская бегунья ШаКарри Ричардсон раскритиковала решение CAS допустить Валиеву к личному турниру на Олимпиаде в Пекине.