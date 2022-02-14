В Госдуме объяснили, почему США разочарованы решением CAS по Валиевой

Депутат Госдумы Светлана Журова считает, что именно соперничество России и США за первую тройку в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине является причиной разочарования Олимпийского комитета США решением Спортивного арбитражного суда (CAS) в отношении Камилы Валиевой.

«Штаты разочарованы буквально по всем решениям, которые принимаются в отношении России. И в том, что мы вообще приехали на Олимпиаду, и по процессам с нашими спортсменами еще в Сочи, которые вообще не имеют отношения к происходящему сегодня. Потому что именно наши спортсмены соперничают с Америкой за первую тройку. Почему-то они не разочарованы, например, в норвежцах, которые бегают с астмой», — передает слова Журовой Lenta.ru.

Напомним, что CAS принял решение отклонить апелляцию международных организаций, которые оспаривали допуск Валиевой к соревнованиям на Олимпиаде в Пекине. На этих играх 15-летняя фигуристка уже стала олимпийской чемпионкой в командном турнире. Однако Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что не будет проводить церемонию награждения фигуристов по итогам этого вида соревнований, пока дело юной российской спортсменки не будет завершено.

Ранее сообщалось, что Международный союз конькобежцев изменил регламент по просьбе МОК из-за дела Валиевой.