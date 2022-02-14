В ФФККР рассказали о судьбе золотых медалей в командном турнире фигуристов на ОИ

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган ответил на вопрос, останутся ли золотые медали командного турнира на Олимпиаде-2022 у национальной сборной после решения Спортивного арбитражного суда (CAS) допустить Камилу Валиеву до дальнейшего выступления на Играх в Пекине.

«Останутся ли золотые медали за командный турнир? У меня в данном случае нет вопросов — все будет. Золотые медали за командный никуда от сборной России не денутся», — приводит слова Когана «Чемпионат.com».

Камила Валиева в составе сборной России стала чемпионкой Игр — 2022 в командном первенстве, но церемония награждения была отложена из-за того, что в ее допинг-пробе, взятой в декабре, были обнаружены следы триметазидина в микродозе.

На Валиеву было наложено временное отстранение, она оспорила его в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА), и ограничения были сняты. Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU) подали апелляцию в CAS, однако она была отклонена.

Ранее CAS объяснил свое решение допустить Валиеву к участию в личном турнире на ОИ-2022.