Гендиректор CAS высказался о решении допустить Валиеву до участия в Играх

Генеральный директор Спортивного арбитражного суда (CAS) Мэтью Риб высказался о решении допустить российскую фигуристку Камилу Валиеву до дальнейших выступлений на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

«После всех процедур CAS решил, что санкций не будет. Временное отстранение приведет к существенному ущербу. Мы исходили из принципов справедливости и баланса интересов между спортсменами и зрителями. Валиева не тестировалась позитивно во время Игр-2022, но по-прежнему является объектом дисциплинарных процедур по делу о позитивном тесте в декабре 2021 года.

CAS решил, что в данных обстоятельствах решение помешать участвовать фигуристке на ОИ понесет ей непоправимый ущерб. Мы подчеркнули, что были серьезные вопросы о несвоевременном сообщении результатов по тесту, который был проведен в 2021 году. Есть некоторые юридические моменты, которые не являются виной спортсменки — сообщение о тесте в середине Олимпиады», — приводит слова Риба официальный сайт CAS.

Камила Валиева в составе сборной России стала чемпионкой Игр — 2022 в командном первенстве, но церемония награждения была отложена из-за того, что в ее допинг-пробе, взятой в декабре, были обнаружены следы триметазидина в микродозе.

На Валиеву было наложено временное отстранение, она оспорила его в Российском антидопинговом агентстве (РУСАДА), и ограничения были сняты. Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA) и Международный союз конькобежцев (ISU) подали апелляцию в CAS, однако она была отклонена.

Ранее чемпионка России по фигурному катанию среди юниоров — 2008 Катарина Гербольдт прокомментировала решение CAS допустить фигуристку Камилу Валиеву до дальнейшего участия в Олимпийских играх.