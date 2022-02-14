Россия поднялась на шестое место в медальном зачете Игр-2022

Благодаря серебряным медалям фигуристов Виктории Синициной и Никиты Кацалапова в танцах на льду сборная России поднялась на шестую строчку медального зачета Олимпийских игр — 2022 в Пекине.

В активе национальной команды 18 наград: четыре золотых, шесть серебряных и восемь бронзовых.

Лидирует в медальном зачете команда Норвегии (девять золотых, пять серебряных, семь бронзовых наград).

Пекин — 2022 Медальный зачет 1 Норвегия 21 9 5 7 2 Германия 14 8 5 1 3 США 15 7 6 2 4 Нидерланды 12 6 4 2 5 Швеция 11 5 3 3 6 Россия 18 4 6 8 7 Австрия 14 4 6 4 8 Китай 9 4 3 2 9 Франция 11 3 6 2 10 Швейцария 8 3 0 5

На Олимпийских играх в столице Китая будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Соревнования завершатся 20 февраля.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее глава пресс-службы Международного олимпийского комитета Марк Адамс высказался о возможной реакции организации на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по ситуации с положительным допинг-тестом российской фигуристки Камилы Валиевой.