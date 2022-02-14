Комментатор об эстафете на ОИ: норвежцы даже не удосужились поднять лыжи, их раздавили

Комментатор Eurosport критично высказался о поведении норвежских лыжников во время фотосессии после эстафеты на Олимпийских играх в Пекине. Слова комментатора передает Dagbladet.

Напомним, победителями эстафеты стали российские лыжники. Сборную России представляли Алексей Червоткин, Александр Большунов, Денис Спицов и Сергей Устюгов. На первом этапе Червоткин оторвался от ближайшего преследователя, лыжника из Германии, на 23,5 секунды. На следующих этапах преимущество россиян только росло. Устюгов уходил на заключительный отрезок с отрывом 44,9 секунды. Он финишировал с флагом.

«Норвежцы даже не удосужились поднять один раз лыжи для традиционной фотосессии призеров. Их сегодня раздавили. Они поздравляют россиян, но знают, что приезжали сюда за золотом. Они понимают, что все норвежцы, смотревшие эстафету, ждали от них победы», — сказал комментатор.

Ранее канадский лыжник Девон Кершоу раскритиковал норвежского Лыжника Йоханнеса Клебо за то, что тот не пришел на фотосессию после финиша эстафеты.