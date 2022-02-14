CAS рассказал о деталях слушания по делу российской фигуристки Валиевой

Спортивный арбитражный суд (CAS) на своем официальном сайте опубликовал заявление, в котором раскрыл детали слушания по делу российской фигуристки Камилы Валиевой.

В заявлении сообщается, что слушание, которое проводилось в формате видеоконференции, началось в 20:34 и завершилось в 02:10 по пекинскому времени. Также CAS сообщает, что на слушании присутствовали представители Международного олимпийского комитета (МОК), Всемирного антидопингового агентства (WADA), Международного союза конькобежцев (ISU), Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и сама Камила Валиева.

Кроме того, в сообщении CAS заявлено, что решение будет вынесено 14 февраля примерно к 08:00 по московскому времени.

8 февраля Валиева была отстранена, так как проба, которая была взята во время чемпионата России в декабре 2021 года, показала наличие в организме триметазидина. На следующий день российская спортсменка оспорила это решение, протест был удовлетворен.

13 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляции Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) на приостановку отстранения Валиевой.

На Олимпиаде-2022 Валиева уже стала чемпионкой в составе сборной России в командном турнире.

Турнир у женщин-одиночниц стартует на Олимпиаде в Пекине 15 февраля.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что запрещенный препарат триметазидин мог проникнуть в организм Валиевой в том случае, если 15-летняя спортсменка употребляла средство от мигрени ломеризин.