Стало известно, как запрещенный препарат мог проникнуть в организм Валиевой

Запрещенный препарат триметазидин мог проникнуть в организм российской фигуристки Камилы Валиевой в том случае, если 15-летняя спортсменка употребляла средство от мигрени ломеризин. Об этом сообщает RT.

Если допинг-тест Валиевой показал положительный результат на триметазидин, то обнаружившая его лаборатория должна проверить в организме фигуристки следы ломеризина.

8 февраля Валиева была отстранена, так как проба, которая была взята во время чемпионата России в декабре 2021 года, показала наличие в организме триметазидина. На следующий день российская спортсменка оспорила это решение, протест был удовлетворен.

13 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) рассмотрит апелляции Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) на приостановку отстранения Валиевой.

На Олимпиаде-2022 Валиева уже стала чемпионкой в составе сборной России в командном турнире.

Турнир у женщин-одиночниц стартует на Олимпиаде в Пекине 15 февраля.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова прокомментировала ситуацию вокруг Валиевой.