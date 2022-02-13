Экс-хоккеист Кожевников об 1/4 финала ОИ: нам без разницы, будем мы играть с Латвией или Данией

Бывший хоккеист Александр Кожевников поделился ожиданиями от матча 1/4 финала Олимпиады, в котором сборная России встретится с победителем пары Дания — Латвия, передает «Чемпионат.com».

«Нам без разницы, будем мы играть с Латвией или Данией. В любом случае надо выигрывать. Безотносительно того, кому нравится или не нравится, как мы выступаем», — сказал Кожевников.

На групповом этапе Россия обыграла Швейцарию (1:0) и Данию (2:0), а также уступила в овертайме Чехии (5:6).

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что сборная России по хоккею сыграет матча 1/4 финала олимпийского хоккейного турнира 16 февраля. Стартовое вбрасывание состоится в 9.00 по московскому времени.