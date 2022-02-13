Россиянин стал серебряным призером в шорт-треке на дистанции 500 м на ОИ

Российский шорт-трекист Константин Ивлиев финишировал вторым на дистанции 500 м на Олимпийских играх в Пекине. Победителем стал венгерский спортсмен Лю Шаоан. Россиянин ему проиграл всего 0,093 секунды. Тройку призеров замкнул Стивен Дюбуа из Канады.

На стадии полуфинала выбыл еще один российский спортсмен – Павел Ситников.

Для России это уже вторая медаль в шорт-треке. 9 февраля Семен Елистратов стал бронзовым призером на дистанции 1500м.

В шорт-треке на Олимпиаде осталось провести только забег у женщин на 1500 м и мужскую эстафету на 5000 м.

Сегодня копилка сборной России уже пополнилась золотой медалью в лыжных гонках у мужчин и бронзовой наградой у биатлонистов.

Всего у российской команды стало 16 медалей: четыре золота, пять серебряных и семь бронзовых медалей. Почти половину всех наград сборной России принесли лыжники.

В медальном зачете россияне располагаются на седьмой позиции. Лидирует сборная Норвегии. У нее девять золотых, пять серебряных и семь бронзовых медалей. На втором месте немцы (8-5-1), тройку замыкают спортсмены из США (5-5-1).

Ранее олимпийская чемпионка в женской эстафете Вероника Степанова заявила о победе российской системы при подготовке лыжников.