Резцова назвала результат дочери в гонке преследования на ОИ трагедией

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова считает, что ее дочь Кристина еще сможет завоевать медаль в оставшихся гонках на Олимпиаде в Пекине.

«Я не знаю, почему такая стрельба. Я знаю, что в масс-старте она сможет. Это ее. На сегодняшний день для меня это трагедия. Я не понимаю, почему так. Это невозможно! Я полагаю, что она в масс-старте соберется. Там будет бронза», — передает слова Резцовой «Спорт-Экспресс».

Сегодня Резцова стала 26-й в гонке преследования на Олимпиаде в Пекине. Ни одна из россиянок не смогла попасть даже в первую десятку. Ульяна Нигматуллина финишировала 11-й, Ирина Казакевич — 23-й, а Светлана Миронова 41-й.

Победу в гонке одержала норвежка Марте Рёйселанд, второй стала представительница Швеции Эльвира Эберг, тройку замкнула Тириль Экхофф.

Всего у российских биатлонистов на Олимпийских играх в Пекине пока одна медаль. Спортсмены завоевали бронзу в смешанной эстафете. В составе сборной России выступали Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Александр Логинов и Эдуард Латыпов. Два раза Максим Цветков останавливался в шаге от медали: в спринте и в индивидуальной гонке.

Ранее сообщалось, что сборная России поднялась на одну строчку в медальном зачете Игр-2022.