В МОК прокомментировали скандал с допингом у Валиевой

Исполнительный директор Международного олимпийского комитета (МОК) Кристоф Дюби, комментируя допинг-скандал вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой, заявил, что для решения ситуации с 15-летней спортсменкой необходим взвешенный подход. Его слова передает «Матч ТВ».

«Позитивный настрой необходим на всей Олимпиаде, но на любых Играх бывают проблемные вопросы. Мы должны внимательно и грамотно подходит к каждому случаю, особенно когда мы говорим о 15-летней девочке. Необходим индивидуальный подход, причем, очень взвешенный», — сказал Дюби.

11 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляции Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) на приостановку отстранения Валиевой, допинг-проба которой дала положительный результат.

Ожидается, что решение CAS по делу Валиевой будет доведено до сведения сторон во второй половине дня в понедельник, 14 февраля.

На Играх-2022 Валиева уже стала чемпионкой в составе сборной России в командном турнире.

Девушки выступят с короткой программой на Олимпийских играх в Пекине 15 февраля.

На Олимпийских играх в столице Китая будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Соревнования завершатся 20 февраля.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.