НОК Украины выступил с заявлением, в котором призвал к миру во время ОИ-2022

Национальный олимпийский комитет Украины в Facebook выступил с заявлением, в котором призвал к мирной жизни во время Олимпийских игр — 2022.

«Олимпийцы Украины — за мир! Олимпийская сборная Украины, защищающая честь страны на XXIV зимних Олимпийских играх в Пекине, выражает вместе с родной страной единогласный призыв к миру.

Находясь за тысячи километров от родины мыслей мы с родными и близкими. Олимпиада всегда объединяла людей и несла идеалы мира, единства, дружбы и уважения. Мы верим в лучшее и мирное будущее», — сказано в сообщении.

На Олимпийских играх в столице Китая будет разыграно 109 комплектов медалей в 15 видах спорта. Соревнования завершатся 20 февраля.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что Международный олимпийский комитет (МОК) не будет наказывать украинского скелетониста Владислава Гераскевича за политическое заявление во время Игр.