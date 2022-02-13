Норвежский журналист о ситуации с Валиевой: надеюсь, что эти люди будут наказаны

Норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт прокомментировал ситуацию с положительной допинг-пробой российской фигуристки Камилы Валиевой. Его слова передает «Чемпионат».

«Валиева – всего лишь ребенок, ее нужно защищать. Если кто-то и несет ответственность, так это тот, кто дал ей запрещенные вещества. Я надеюсь, что эти люди будут наказаны, а многообещающая карьера великолепной фигуристки не будет разрушена. Изменился ли российский спорт? Я уверен, что да. Будем надеяться, что дело Валиевой не разрушит то, что уже достигнуто, но об этом еще слишком рано говорить, – сказал Сальтведт.

11 февраля Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляции Международного олимпийского комитета (МОК) и Всемирного антидопингового агентства (WADA) на приостановку отстранения Валиевой, допинг-проба которой дала положительный результат.

Ожидается, что решение CAS по делу Валиевой будет доведено до сведения сторон во второй половине дня в понедельник, 14 февраля.

На Играх-2022 Валиева уже стала чемпионкой в составе сборной России в командном турнире.

Девушки выступят с короткой программой на Олимпийских играх в Пекине 15 февраля.

Ранее экс-президент московского «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением о допинг-скандале вокруг Валиевой.