Хоккеист сборной России назвал чехов симулянтами

Защитник сборной России Александр Никишин прокомментировал поражение от сборной Чехии в заключительном матче группового этапа Олимпиады-2022 в Пекине. Его слова передают «РИА Новости».

«Чехи симулянты такие. Там Воронков даже не бил Седлака, он развернулся просто к шайбе. И по моему удалению в овертайме - я там даже по лицу не попал Томашу Гике, а он упал. Симулянт. Я его даже не тронул. Мы должны были выигрывать, будем исправляться», — сказал Никишин.

Несмотря на это поражение, россияне вышли в плей-офф турнира с первого места в группе B, набрав семь очков, что гарантировало им прямую путевку в четвертьфинал. Чехия заняла третье место (четыре очка), и будет играть в 1/8 финала.

Матч 1/4 финала подопечные Жамнова сыграют 16 февраля.

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