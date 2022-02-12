Жамнов о сопернике в четвертьфинале ОИ: жаль, нет Гондураса

Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов ответил на вопрос о желаемом сопернике в четвертьфинале Олимпийских игр — 2022 в Пекине.

«Не думаем о возможном сопернике по четвертьфиналу. Я не знаю, какой там будет соперник. У меня после игры другие вопросы. Хорошо бы Китай попался? Еще бы Гондурас, но жаль, его нет», — приводит слова специалиста «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что сборная России проиграла Чехии (5:6 ОТ) в матче третьего тура группового этапа олимпийского турнира.

Несмотря на это поражение, россияне вышли в плей-офф турнира с первого места в группе B, набрав семь очков, что гарантировало им прямую путевку в четвертьфинал. Чехия заняла третье место (четыре очка), и будет играть в 1/8 финала.

Матч 1/4 финала подопечные Жамнова сыграют 16 февраля.

Ранее экс-защитник сборной Финляндии Туомас Гренман критически высказался о национальной команде России по хоккею.