Экс-защитник сборной Финляндии по хоккею: всегда надеюсь, что Россия проиграет

Экс-защитник сборной Финляндии и нескольких клубов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) («Питтсбург Пингвинз», «Чикаго Блэкхокс») Туомас Гренман критически высказался о национальной команде России по хоккею, работая экспертом на финском спортивном телеканале Discovery.

В перерыве матча Россия — Чехия на Олимпийских играх — 2022, обсуждая слабые места российской команды, финн заявил: «Я всегда надеюсь, что Россия проиграет. Я не маленький Путин».

После матча, когда к нему обратились за разъяснениями, Гренман признал, что был неправ.

«Я сказал, что не поддерживаю российских спортсменов. Но сейчас я выбрал неправильные слова. Когда я выходил на лед, то всегда хотел обыграть русских», — цитирует бывшего хоккеиста Iltalehti.

Гренман — бронзовый призер Олимпиады-1998 в Нагано.

Ранее сообщалось, что сборная России проиграла Чехии (5:6 ОТ) в матче третьего тура группового этапа олимпийского турнира.

Несмотря на это поражение, россияне вышли в плей-офф турнира с первого места в группе B, набрав семь очков, что гарантировало им прямую путевку в четвертьфинал. Чехия заняла третье место (четыре очка), и будет играть в 1/8 финала.