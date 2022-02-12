Российская лыжница призналась, что соперница раздражала ее во время эстафеты на ОИ

Лыжница сборной России Наталья Непряева рассказала об эмоциях во время эстафетной гонки на Олимпийских играх в Пекине.

«Очень тяжело было морально, давила ответственность. В каких-то моментах раздражала немка. Она очень дерзко наступала мне на лыжи на некоторых участках. Не хотелось ли развернуться, как говорила Юля? Хотелось! Очень хотелось, но старалась не обращать на нее внимания, не тратить эмоции», — сказала Непряева в эфире «Матч ТВ».

Сегодня Непряева стала олимпийской чемпионкой в женской эстафете на Играх в Пекине. Россиянки опередили занявших второе место немецких спортсменок на 18,2 секунды. Третье место досталось лыжницам из Швеции.

В составе сборной России выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова.

На Олимпиаде в Пекине это уже вторая медаль для Натальи Непряевой. 5 февраля она завоевала серебряную медаль в скиатлоне. Также 26-летняя спортсменка осталась в шаге от медали в гонке с раздельным стартом, которая прошла 10 февраля.

Следующая гонка у женщин, командный спринт классическим стилем, пройдет 16 февраля.

Ранее Юлия Ступак эмоционально прокомментировала свое выступление в женской эстафете на Олимпийских играх в Пекине.